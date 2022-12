Sin honores ni pergaminos; sin cámaras ni aplausos; sin premios ni desfiles, indudablemente que el personaje del año es el empresario privado. Aquel que esta semana pagó el aguinaldo a sus trabajadores; que antes que su propia cena navideña pensó en los canastones o los regalos para sus dependientes. El que guardó para si la preocupación por el crédito que se vence, los contratos que aún no se firman, los alquileres atrasados o la subida incontrolable del precio de los insumos que importa. El que brindará sonriente con sus empleados, con una mezcla de profunda satisfacción porque estuvieron juntos un año más, y de preocupación porque no sabe siquiera qué pasará el primer trimestre del 23.

Son casi 650 mil y dan trabajo a tres millones de bolivianos, posiblemente un millón de familias; la gran mayoría son pequeños y medianos, pero grandes en coraje, resistencia y creatividad. Muchos no tienen estudios superiores, pero han desarrollado experiencia, inteligencia emocional y social, intuición para los negocios y capacidad de resiliencia que envidiarían las escuelas de negocios de las grandes capitales. Algunos no están bancarizados, no tienen seguro, departamento de contabilidad ni asesoramiento financiero, pero poseen tal capacidad de ahorro y de rendimiento de capital que no solo cubren gastos operativos, pagan sueldos y créditos, sino que sostienen a sus familias, llevan a la universidad a sus hijos y aportan al Estado con impuestos que pagan religiosamente.