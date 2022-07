El pez que murió por la boca

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia propuso que en el futuro icemos dos banderas, la tricolor y la Wiphala, y cantemos dos himnos, el Himno Nacional, y el Cóndor Pasa, una canción compuesta por el músico peruano Daniel Alomía Robles en 1913. La propuesta no tiene nada de extraño pues Bolivia es el único país que tiene dos banderas oficiales, lo que hace diferente la iniciativa vicepresidencial es el contexto racista que la acompaña. Página 7 hace notar que en una previa reunión “dijo que la bandera nacional representaba a la Colonia y que la wiphala era la enseña de la plurinacionalidad”. Agregó que esta condición de colonialidad se presentaba como un sometimiento frente al cual, (figurativamente) los aimaras caminaban “como ovejas” con la cabeza agachada. “Tenemos –sentenció Choquehuanca- que empezar a caminar con la frente erguida”. Ese es el argumento de fondo, cambiar símbolos para cambiar hegemonías.

Lo que devela la iniciativa vicepresidencial es su propia imposibilidad para imaginar Bolivia como una sola entidad histórica, en el fondo, símbolos patrios diferentes solo pretenden dejar sentado que, para quien los propone existen dos países, dos culturas, dos horizontes posibles, dos maneras de pensar el pasado el presente y el futuro. En una cree y en la otra no. ¿será posible que nos gobierne un hombre que no cree en la nación que administra? Sin embargo, la pregunta frente a esta paradoja debiera ser: ¿los bolivianos de a pie sentimos lo mismo? ¿experimentamos la sensación de que habitamos un espacio histórico que nos es ajeno?

A lo largo del siglo XX se hizo común escuchar que en el territorio nacional habitaban dos bolivias, la blancoide mestiza y la indígena, a la que se le añadió a finales del siglo XX el adjetivo de originaria. Los ideólogos del indigenismo a ultranza deben comprender que, con pocas excepciones como el Vaticano, Mónaco y alguna otra, no existe nación alguna sobre la faz del planeta que no sea diversa étnica y culturalmente. Aferrarse a la idea de construir un país bajo la hegemonía de una cultura por exclusividad es anti-histórico. Intentar una sociedad dividida bajo la lógica de la diferencia como criterio ordenador y la hegemonía etnocéntrica de una cultura por encima de todas las demás como criterio político, es una propuesta hace mucho superada por el propio desarrollo de la modernidad. Se trata de una posición ideológica que los lleva a razonar mirándose al espejo sin ninguna otra imagen que no sea la de sus propios rencores. Ahí radica la vocación “pachamamista” que domina la lógica estatal del MAS obsesionada por dividir la sociedad bajo el impulso de la raza.