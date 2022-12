El PGE 2023 concentra sus recursos para el Gobierno central

Sin embargo, desde la Fundación Milenio precisaron que esa certidumbre no ofrece el proyecto de presupuesto 2023, presentado al Órgano Legislativo, ya que para Milenio la desprolijidad en su elaboración salta a la vista, así como una serie de inconsistencias que dejan más interrogantes que respuestas . Un defecto de partida es que no está precedido de una evaluación de los resultados del presupuesto de este año, que concluye.

Ante la no aprobación, en Diputados, del PGE 2023, el ministro apeló a la reflexión de los asambleístas e hizo notar que en la Cámara de Diputados no han objetado cuestiones de fondo, sino temas políticos, a tiempo de indicar que espera que la no aprobación del proyecto no se trate de un “boicot a la gestión económica del presidente Luis Arce”.