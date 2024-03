El Plan Tres Mil inicia proceso para convertirse en municipio ante los líos de titulación

Aseguran que muchos pagaron por los lotes que ocuparon tras el traslado y, como prueba, muestran los recibos de pago que hicieron ante la Alcaldía. Señalan que, además, se aprobaron cuatro ordenanzas para la expropiación de los terrenos, pero no se concluyeron los trámites para unos 800 terrenos.

“El derecho propietario de los vecinos no está solucionado. A pesar de que son terrenos expropiados, la Alcaldía no ha cubierto el pago catastral de cada uno de los vecinos. Y no es que quieran que les den gratis los terrenos, sino que, en su momento, cada uno pagó entre 600.000 y 720.000 pesos por su lote”, dice Córdova.