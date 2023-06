El poder de las mujeres

El ciudadano común sabe que las personas educadas se vuelven ricas y no por el contrario de que las personas ricas se vuelven educadas. Si miramos la historia de los países más desarrollados, vemos que el desarrollo nace de su capacidad de educarse. La reforma educativa y la descentralización de la educación a los gobiernos departamentales y a las comunas ha tenido una gran falla, ya que no se puede descentralizar la educación si es que las entidades y personas que tienen la responsabilidad de administrar la educación no tienen capacidad de contratar y despedir a los maestros.