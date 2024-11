El Poder de los Vencidos

Los diez y ocho días de conflicto, empero, nos dejaron algunas lecciones que no deberíamos pasar por alto. La primera es que los viejos discursos enchapados en una verborrea propia de la vieja izquierda marxista latinoamericana todavía tienen un receptor sensible. Los argumentos de Evo Morales apelando a las antiguas consignas propias de la izquierda, no parecen resultar extrañas a una parte del campesinado más pobre del país.

Otra lección es que, por reducidas que sean las bases reales del MAS Radical, (el de Evo) no tienen en frente una oposición con la organicidad suficiente como para hacerle frente, lo grave de esto es que mientras las fuerzas de oposición no se renueven y construyen liderazgos que se sitúen por encima del discurso y los planteamientos masistas, el MAS seguirá ganando las elecciones, y lo peor, se autoconvencerá de que es invencible, y en política suele suceder que terminas siendo lo que crees aunque estes años luz de la realidad. Y la ultima reflexión, y quizá la más relevante es que, mientras el MAS domine el escenario político, con una, dos o mas fracciones, la naturaleza del poder que lo impulsa, (es decir, el sentido de raza que orienta sus acciones) nunca aceptará otra cosa que no sea a si mismo, esto sugiere que no existe en realidad la posibilidad histórica de que coexistan dos o mas Instrumentos por la Soberanía de los Pueblos, siempre frente a las grandes disyuntivas serán una y monolítica posición con un discurso apenas diferente entre fracciones y con bandos que en realidad son cómplices y no adversarios.