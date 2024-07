El poder de una buena elección

Esta columna está dirigida a estudiantes de último año de colegio y, subliminalmente, a sus padres:

“Es probable que hayas vuelto de tu viaje de promoción, que estés planeando la fiesta de graduación y alistándote para el primer verano del resto de tus días. Y, a la vez, quiero compartir algunos consejos para ayudarte a elegir tu carrera profesional.

Escoger una carrera es una de las decisiones más trascendentales que tomarás. No se trata solo de elegir una profesión que te brinde un sustento económico, sino de encontrar una vocación que te apasione y motive cada día. En este contexto, quiero presentarte el concepto de Ikigai, una filosofía japonesa que puede ser de gran ayuda en este proceso.

Ikigai se traduce como "razón de ser". Es la intersección de cuatro aspectos fundamentales: a) lo que amas hacer; b) en lo que eres bueno; c) lo que el mundo necesita; y, d) por lo que te pueden pagar. Encontrar tu Ikigai significa hallar ese punto donde estos cuatro elementos se cruzan, dándote una vida llena de propósito y satisfacción.

Primero, reflexiona sobre tus intereses y habilidades. ¿Qué actividades disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿En qué materias te destacaste durante tu etapa escolar? Identificar tus pasiones y fortalezas es el primer paso para encontrar tu Ikigai.

Luego, investiga el mercado laboral. En el mundo globalizado de hoy, es crucial estar al tanto de las demandas del mercado. ¿Cuáles son las profesiones más demandadas? ¿Qué habilidades se valoran más? Esta información te ayudará a alinear tus intereses con oportunidades reales de empleo. Y necesitas añadir un detalle: ¿Cuáles se demandarán y valorarán más de aquí a 10 años? Debes viajar en el tiempo.

Después, piensa en cómo puedes contribuir a la sociedad con tus habilidades y conocimientos. Las profesiones que no sólo se centran en el beneficio personal, sino también en el bien común, suelen ser más gratificantes.

Por último, aunque la pasión y el propósito son importantes, también es esencial considerar la viabilidad económica de tu elección. Infórmate sobre los salarios promedio, las oportunidades de crecimiento y emprendimiento en las áreas que te interesan.

Pero eso no es todo. Hay otros elementos que te tengo que decir.

El mundo de hoy está más interconectado que nunca. Las barreras geográficas se han reducido gracias a la tecnología, y las oportunidades de estudiar y trabajar en el extranjero son cada vez más accesibles. Aquí algunos puntos clave para aprovechar este contexto globalizado.

Aprende idiomas. El dominio de otros idiomas, especialmente el inglés, abre muchas puertas. No solo te permitirá acceder a más información y recursos, sino que también aumentará tus posibilidades de estudiar en el extranjero y de trabajar en empresas multinacionales.

Aprovecha la tecnología. Hoy en día, existen innumerables cursos en línea y recursos educativos disponibles en internet. Plataformas como Coursera, edX y Khan Academy ofrecen cursos de universidades prestigiosas a nivel mundial. Utiliza estas herramientas para complementar tu educación y adquirir nuevas habilidades.

Desarrolla habilidades blandas. En un mundo laboral cada vez más automatizado, las habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y el pensamiento crítico son altamente valoradas. Participa en actividades extracurriculares, voluntariados y proyectos que te permitan desarrollar estas competencias.

Querido bachiller, estás a punto de embarcarte en una emocionante aventura. La elección de una carrera es solo el primer paso en un largo camino de aprendizaje y crecimiento. Utiliza el enfoque Ikigai para guiar tus decisiones y no temas explorar el vasto mundo de oportunidades que te espera. Recuerda que una buena elección hoy puede ser la clave para una vida plena y satisfactoria mañana.

Te deseo el mayor de los éxitos en tus futuros emprendimientos. Y, que tu fiesta de graduación no sólo sea una celebración de un hito, sino de que encontraste tu verdadero Ikigai. Con afecto, P”