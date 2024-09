El presidente Fujimori y Bolivia

Seguramente que uno de los mandatarios más controvertidos del Perú – si no el que más – ha sido el recientemente fallecido Alberto Fujimori. Acusado de violación a los derechos humanos, quebrantamiento de la Constitución, corrupción y otros delitos, debió someterse a un proceso que lo sentenció a 25 años de cárcel, de los que cumplió 16, para salir en libertad condicional poco antes de que el cáncer que padecía lo llevara a la tumba.

Nuestro deseo en estos momentos no es incursionar en la política peruana de entonces, sino en la relación de Fujimori con Bolivia, con el presidente Paz Zamora, esencialmente. Ya transcurrió la lucha cruel que acabó con Sendero Luminoso, ya pasó el exterminio del comando del MRTA en el espectacular rescate de los rehenes en la operación “Chavín de Huántar”, la captura del brutal Abimael Guzmán y también las lamentables muertes en Barrios Altos y La Cantuta. Lo cierto es que fue sangre por sangre, algo terrible para una nación. Pero pese a ese momento de guerra interna, Fujimori, además, detuvo y eliminó la inflación que se devoraba el salario de los trabajadores peruanos, lo que no es poco decir.

Lo importante en el caso de Fujimori es que fue el mandatario peruano – si no el único – que más comprendió el enclaustramiento nacional, y, que, dentro de lo que le permitía su investidura, le concedió a Bolivia una modesta pero significativa salida al mar por el puerto de Ilo. Paz Zamora buscó y encontró a Fujimori en los años del Acuerdo Patriótico, y firmaron ambos en 1992 los acuerdos de Ilo, que tendrían una duración de 99 años renovables y donde se instalaría Boliviamar con una Zona Económica Especial. Todo un éxito diplomático en el Pacífico, aun cuando existan voces que afirmen que Ilo no tiene mayor trascendencia. Lo que mortifica es que Bolivia no hubiera movido un dedo para hacer de Ilo algo que pudiera utilizar, porque, luego del general Banzer, que, siendo presidente, sobrevoló con Fujimori la zona, ratificando el interés boliviano, Ilo pasó a segundo plano.