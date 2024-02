El primer añito (de la crisis)

El domingo de carnaval de 2023 asistí a un encuentro familiar. Un pariente me comentó preocupado que vendió una propiedad unos días antes, que fue a recoger sus dólares y el banco no se los dio. No sabía qué hacer para sacar su dinero porque lo necesitaba para pagar otra deuda. Luego de varios intentos fue uno de los afortunados que pudo hacerlo.