El problema no es la corrupción, sino la impunidad y la permisividad de nuestra sociedad

El problema sin embargo no es la corrupción per sé, sino la impunidad de la que gozan los corruptos. Si consideramos que el mal lo sufren no solo las entidades públicas, sino, muchas entidades de naturaleza privada, como el caso de la FIFA en el bullado Fifa-Gate, o el mismo caso del Comité Olímpico, ambos organismos salpicados con sendos casos de corrupción a través de sobornos para el favorecimiento en la designación de sedes de sus eventos o en la contratación de sponsors y derechos de transmisión. De igual manera se ventilan a diario casos de corrupción financiera y bursátil en los principales mercados accionarios y cambiarios. Estos grandes males solo son posible combatir con grandes reformas en los sistemas judiciales y acusatorios, desvinculándolos totalmente del poder político y económico, al mismo tiempo que se los somete no solo al control jurisdiccional, sino al control ciudadano.