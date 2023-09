El progreso cruceño y sus adversarios

Sin embargo, la encomiable trayectoria cruceña no debe llevar al triunfalismo, a la autocomplacencia o a nublar la percepción crítica de sus problemas y debilidades. Debilidades que eventualmente podrían detener su ritmo de progreso y quizá, incluso, precipitar una crisis de desarrollo con efectos perniciosos para la sociedad cruceña y para toda Bolivia.

En los últimos años, y a la par con el decaimiento general de la economía boliviana, la actividad económica cruceña da muestras de cierta fatiga -ya no irradia el vigor de un tiempo anterior-. Tratándose de una economía agroexportadora, y que se desenvuelve muy condicionada por los precios de los commodities, Santa Cruz resiente el impacto de un entorno externo muy volátil. Las instituciones cruceñas, a su vez, acusan un notorio desgaste, producto, al menos en parte, de las secuelas que ha dejado el prolongado conflicto del Censo de fines de 2022, cuando la región protagonizó un paro de más de 30 días continuos. Me refiero al descabezamiento de su Gobernación, las tensiones internas en el movimiento cívico y en otras organizaciones de la sociedad civil, la frustración y escepticismo que se perciben en sectores de la ciudadanía respecto del rumbo y el papel que debe jugar la región; todo lo cual debilita la fuerza cruceña y abona a una crisis de representación regional.

Naturalmente, no se puede ignorar la incidencia de factores externos. La concentración de poder y el verticalismo de la política de gobierno es una piedra en el camino del progreso cruceño. Los actores regionales deben lidiar con las restricciones a la libertad económica, la inseguridad jurídica, las ocupaciones de tierras y la acción corrosiva del partido gobernante. Sortear estos obstáculos no es una tarea fácil, y no siempre se consigue.