El pueblo es sabio - 1

Una multitud se acercó vociferando ¡Aprésenlo! ¡Mátenlo! Y rodearon al grupo. Uno de los trece se levantó de pronto y estampó un beso, a guisa de señal, en la mejilla de su jefe. Se cumplió lo convenido. La multitud se abalanzó sobre el hombre y sin misericordia lo agarraron a tiempo que lo golpeaban. Uno de ellos gritaba ¡maestro! ¡maestro! Y sacando su espada alcanzó a cortar la oreja de uno de los agresores. “¡No hagas eso!” Le espetó el maestro. “¡Cómo voy a cumplir los designios de mi Padre si les impides que me apresen!” Y poniendo su mano sobre la oreja cercenada del agresor, se la curó...

La multitud, enfurecida, condujo al hombre a empujones ante el gobernador; este lo envió a la autoridad vecina que, al no encontrarlo culpable, lo devolvió, atribulado al constatar la inocencia del acusado. El gobernador, confundido, no encontraba de qué acusar al hombre. La multitud, el pueblo, su pueblo, le gritaba enardecido ¡es culpable! “¿culpable de qué?” repetía el gobernador... Nadie lo escuchaba, pero el pueblo ya lo había condenado. Sumido en la impotencia, el gobernador, político al fin, debía obedecer al pueblo. Procedió a lavarse las manos, para que la historia condene al pueblo y no a él, del horrendo hecho a punto de suceder...