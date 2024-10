El que con fuego juega…

Roberto Unterladstaetter K.

En las actividades rurales rústicas predominaban las actividades primarias como la agricultura de cultivos con quemas y grandes movimientos de suelo, (aradas, rastreadas, cultivadas) pesca predatoria, extracción forestal muy selectiva y la crianza básica de animales domésticos muchas veces solo por cuero y cebo.

En el Oriente boliviano en el sistema de roza, tumba y quema el fuego fue un componente o medio casi obligatorio, pero era usado por campesinos rústicos, básicos pero con sentido común e inteligentes, con mucho raciocinio y conocimiento de su entorno, respetándose ciertas normas, fechas y términos, por, ej.: el día de Santa Rosa el 30 de agosto el chaco debía estar picado y debidamente contrafogueado, es decir que debía haber un espacio entre chaco y monte y luego de acuerdo a las condiciones del tiempo como viento, humedad, además de disponibilidad de mano de obra se procedía con la quema.

¡Casi un ritual! Los primeros colonos de las colonizaciones programadas y planificadas aprendieron y entendieron en gran medida estos conceptos y mantuvieron estas premisas. ¡Hasta donde se sepa con su esfuerzo progresaron y mucho! Hoy sus hijos son profesionales, empresarios, agricultores, accionistas, medianos o grandes agricultores.

Que sepamos muy pocos son políticos porque todos trabajan, siembran, cultivan, cosechan, tejen, construyen, enseñan, etc. Hoy día son más cruceños que los que están cabildeando por la reina del carnaval que ya además tiene “un carro oficial”. Hoy en día con el crimen premeditado de “colonización” grotesca por avasallamiento a Santa Cruz destruyendo reservas naturales, parques, territorios de gente nativa de toda la chiquitania, el fuego es el más vil de los medios que en pleno siglo XXI puede ser usado para imponer una postura política criminal y racista circunstancialmente poderosa en la cultura del cinismo, la mentira, el robo, el asalto todo lo contrario de lo que disque fue ley del imperio Inca: No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. No se conforman con haber destruido el ambiente alto y medio andino. La escoria ociosa, dogmatizada altoperuana que ya destruyo su propio ambiente es imparable.

El “estado” esta complicado en este asunto por comisión u omisión. ¡Hace poco hemos visto como se condenaba a un anciano ciudadano alemán por asesinar a un ciudadano por haber querido huir de la Alemania Comunista a la A. Federal! 70 años después del paraíso socialista que tuvo que construir un muro para evitar que huyan de la felicidad. Será que nuestros hijos, nietos y bisnietos no llevaran a los tribunales internacionales a los que provocaron la destrucción de uno de los biomas más importantes del planeta como lo es o fue el bosque seco chiquitano transformándolo en N x 10 000 000 000 toneladas de CO2 ?

En pleno siglo XXI el fuego ya no es una alternativa o medio a emplearse en la agropecuaria. Los incendios en general provocan perdidas graves y cuantiosas, las consecuencias son extremadamente impactantes sobre la naturaleza, pues destruye la vegetación, calcinan a los animales del bosque, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas y finalmente dañan el aire que respiramos.

Los incendios cambian el paisaje de forma radical de un bosque, la vida vegetal, animal y humana se transforma y en décadas o quizá nunca vuelven a su estado natural y cambian la vida de las personas que viven en la zona afectada. Nueve de cada 10 incendios forestales son producidos por el ser humano.

Según estudios locales una gran cantidad de quemas se originan con actividades agropecuarias primitivas (44%); buena parte se debe a negligencia y accidentes (37%), y un 19% corresponde a incendios totalmente intencionales como es el caso de apropiarse ilegalmente de terrenos de comunidades originarias como el caso presente. Los bosques tropicales y subtropicales como en este caso, son ecosistemas muy sensibles al fuego, en tal caso, las áreas quemadas del bosque seco chiquitano son las que presentan el mayor impacto negativo de los incendios forestales, principalmente por las características morfológicas y fisiológicas de las especies características de esta formación vegetal. Generalmente los bosques chiquitanos aportan con bastante material combustible aumentando de esta manera la vulnerabilidad de estos montes a los incendios.

El verdadero problema de los incendios forestales llega una vez que el fuego se apaga, entonces suelen intervenir los leguleyos con la finalidad de cambiar el uso del suelo. Más del 95% de los incendios son causados por la ignorancia, la codicia y estupidez humana, ya sea por la manipulación política, intereses económicos de traficantes o provocados por negligentes, ineptos, ignorantes pero útiles a determinados propósitos mezquinos.

El verdadero ganadero, agricultor, pequeño, mediano o grande, aquel que genera trabajo, produce alimentos, odia al fuego porque sabe que a más quemas mayor la aparición de malezas resistentes al fuego, los insectos dañinos proliferan por falta del equilibrio natural, las cenizas resultantes de la quema son los minerales que las plantas tomaron del suelo, éstas son llevadas por el viento o lavadas por las lluvias lo que conduce a la pérdida de fertilidad del sitio quemado y cuando las cenizas llegan a arroyos, ríos, lagunas provocan una hiperalcalinización que acaba con todo ser vivo. Por lo pronto el incendio reciente representa una descomunal tragedia criminal que solo los ignorantes no quieren ver.

El daño en esta oportunidad es incalculable en términos monetarios, aunque con certeza supera dígitos seguido de 9 ceros en billetes verdes. En esta viña del Señor hay de todo, mucha gente hecha y derecha dedicada al campo, productores de granos, cañeros, ganaderos, agrónomos, veterinarios, agropecuarios son acérrimos enemigos del fuego, sin embargo uno que otro ganadero se manifiesta públicamente por los medios modernos que “la quema es necesaria en la ganadería extensiva, aunque “sabe” que mata la microfauna, pero también abre campos cerrados por las malezas, activa el rebrote tierno de la pradera nativa, mata parásitos externos como garrapatas y otros, ya que si no se quema hay propiedades donde el ganado se muere de flaco” (sic).

Ante esta mentalidad, todos los gremios involucrados de verdad en el desarrollo agropecuario, los que cuidan y respetan el ambiente, su oficio y actividad y que mejorando sus campos, mejoran su producción deben empezar a cernir a sus miembros, aunque al principio sea con un cedazo o un urupé grueso a sus asociados, porque esos que aún están con las malas prácticas agropecuarias son los que provocan comentarios de aquellos que nunca sembraron más que odio e inquina y cosecharon prebendas; activistas seudo ambientalistas y mal informados además de los vagos que a toda costa quieren frustrar la principal actividad de nuestra región y así debilitar a los cunumis hermosos, libres, sin complejos de inferioridad además de bien oxigenados!

Un respetado profesional cruceño, publicó recién en las redes lo siguiente: “los incendios son la actividad delincuencial premeditada y planificada promovida por bandas criminales de traficantes de tierra con la ingenua complicidad de algunos cruceños fácilmente identificables y protegidos por conocidas instancias de gobierno, paradójicamente aquellas creadas para defender el territorio y sus riquezas”. ¡Nada más cierto que esto!

Si solo pensamos en la destrucción de billones de abejas nativas y “extranjeras” que ya no polinizarán flores, al no haber polinización no hay frutas ni semillas, si no hay semillas no hay regeneración y la población chiquitana originaria que obtiene del manejo sostenible de su ambiente miel, ceras, semillas, alimentos, proteínas, remedios, resinas, colorantes, fibras, materiales de construcción, etc., tendrá que buscarse otras actividades y ceder su espacio ancestral a otros que ya destruyeron su propio ambiente desconociendo totalmente la dinámica ambiental del lugar que invaden criminalmente; la ecuación para el desastre para ellos mismos y sus futuras generaciones, a menos que se origine un movimiento local, regional, departamental, nacional e internacional que fortalezca la demanda de las comunidades chiquitanas ante este atropello.

La actual devastación criminal ha alcanzado magnitud internacional involucrando a nuestro vecino Brasil y su mandatario que tampoco es muy conciente al respecto y aún menos entendido en temas ambientales, pareciera ser que poco le importa. Actualmente lo ambiental es un tema muy sensible a nivel global, la gente entendida, seria y comprometida con el ambiente a nivel mundial pronto pasara factura poniendo p.ej.: muchas reservas al pretendido y muy necesario acuerdo MERCOSUR-UE.