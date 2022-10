El que no se resigna a perder poder

Hoy no. En Bolivia existe un presidente constitucional, elegido en las urnas con una mayoría incluso superior a la que él alguna vez obtuvo, y que se llama Luis Arce Catacora. Si bien es de su partido, y el partido es de Evo Morales -así como alguna vez otro líder reclamaba que hasta los ceniceros del partido eran de él- el que ejerce el poder político es el presidente y no el jefe del partido. Y hay que recordar también que la primera autoridad política del Estado es el presidente y no el jefe del partido.

Eso es lo que no puede terminar de entender el líder cocalero, que todos los días se dedica a enviar ‘instrucciones’ internamente al presidente del Estado, a ministros y a otros funcionarios del Ejecutivo. Como estos no le hacen caso -porque no corresponde que él instruya nada-, Morales sale después a los medios de comunicación a quejarse que no lo escuchan, dice que ni siquiera le responden a sus mensajes y enseguida lanza en público eso que él llama ‘sugerencias’, pero que en los hechos él quisiera que sean recibidas como instrucciones.