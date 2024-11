El qué y el quién

Los números van y vienen, pero la realidad continúa siendo esquiva para la mayoría de los candidatos. Las encuestas serias, que obviamente las hay, revelan que no hay un aspirante que marque una diferencia sobre los otros, sobre todo en el campo opositor, tal vez porque ninguno de los que aparecen en carrera encaje con la idea de renovación que parece figurar, todavía, aunque cada vez menos, como una de las condiciones del votante.

Los políticos, en Bolivia y en todas partes, no son como los futbolistas, que tienen su partido de despedida. Ellos piensan que siempre pueden debutar, independientemente de cuántas camisetas partidarias hayan lucido a lo largo de sus trayectorias.

Pero cada quien hace su juego, tal vez pensando que son nuevos a los ojos de la generación que solo conoció al MAS o, porque, cómo alguno dijo, la renovación no es una cuestión de edad, sino de actitud. Sin duda un consuelo o un pretexto que puede ser utilizado como parte del discurso para apurar el paso cuando surgen preguntas incómodas.

La apuesta de algunos, no del todo incorrecta, es que más temprano que tarde, el qué, la solución de los problemas, será lo más importante y la “novedad”, el quién, será determinante única y exclusivamente en la identificación del perfil más adecuado para atender las urgencias.

Y ojo, no es que la gente se haya ido de pronto hacia la “derecha”, ni que esté dispuesta a sacrificar derechos o conquistas – bonos, inclusión, etc.- Todo lo contrario. Se trata de mantener lo ganado, pero en un entorno que les permita, obviamente, asegurar sus ingresos. Que la gente se aleje del MAS no significa que haya dejado de lado la “sensibilidad” de izquierda.