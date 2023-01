El quiebre del quiebre

El empeño oficial de mostrar una imagen fuerte y poderosa, no aplaca el enredo y desgastes que su confrontación con Santa Cruz ha acarreado sobre la producción, distribución y precios de varios productos, incluyendo alimentos de primera necesidad y la pérdida de empleos.

Detener al gobernador cruceño, intentando probar -una vez más- que en 2019 hubo “un quiebre del orden constitucional” (es decir un golpe de Estado) no convence ni a la mayoría de los votantes del MAS. El esfuerzo propagandístico, incluyendo la aparición de “pruebas” de último momento, apenas sirve para mostrar que el nuevo grupo palaciego es tan sectario y alérgico a los procedimientos legales como sus antecesores.

Cuando Arce Catacora afirmó, como gesto de apoyo a Lula, frente al asalto bolsonarista de Brasilia, que los fascistas “actúan con la fuerza por lo que no logran en urnas”, no parce darse cuenta de que, por lo menos desde febrero de 2016 y hasta ahora, su partido -el MAS-, su jefe, su bancada, el Tribunal Constitucional a sus órdenes, quebraron el orden constitucional, para borrar con la fuerza lo que no consiguieron con votos, anulando una elección popular (el referéndum de febrero 2016) y haciendo reformar y deformar la Constitución por los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).