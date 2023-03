El radicalismo es el reto a superar para lograr la unidad

En una nota titulada Observan una oposición sin iniciativa legislativa y con poca disposición a la unidad (13/03/2023), EL DEBER expone la necesidad de consolidar un frente único de oposición para enfrentar al MAS en las elecciones de 2025. ¿La alternativa de no conseguirlo? Un fracaso de la oposición acelerará el tránsito del país hacia una dictadura al nivel de la cubana, la nicaragüense o la venezolana.

Cívicos, colectivos ciudadanos, plataformas y población en general exigen una candidatura única, que no disperse el voto ni los esfuerzos logísticos y económicos de las organizaciones políticas, que optimice la elaboración conjunta de un plan de gobierno y que perfeccione los mecanismos de control electoral para garantizar el voto ciudadano el día de los comicios, para evitar la repetición del fraude de 2019,

Hoy, el pueblo observa las peleas internas entre dos alas visibles del masismo. Pero a pesar de esta crisis partidaria, lo cierto es que el MAS se presenta como la opción con mayores probabilidades de ganar la próxima elección presidencial. No por méritos propios, sino por el radicalismo de algunos líderes que prefieren entregar el país al masismo antes que ceder espacios a otras opciones políticas (la historia los descubrirá y juzgará en su momento).

El radicalismo no construye unidad, sí muros; no genera alianzas, atrae vividores; no protege principios, sólo intereses.