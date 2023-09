El re-re-re-re-re-postular

Entonces, más que un presidente, Evo Morales es un candidato permanente y, como tal, está en permanente campaña. Lo que hizo en su primer mandato no tenía como principal propósito mejorar las condiciones del pueblo, sino hacerle ver que él, y solo él, está capacitado para gobernar Bolivia. Los demás somos ovejas útiles para que se aproveche nuestra lana, carne y otras cosas, pero no tenemos capacidad para gobernar. El único que puede hacerlo es el señor Juan Evo Morales Ayma.

Parece sarcasmo pero, en realidad, es una peligrosa constatación de una adicción al poder que, por ser tal, es imposible de controlar. Evo Morales está convencido de que estaba predestinado a gobernar, pero no por un tiempo, como debe ser, sino para siempre. Y como su objetivo es gobernar hasta morir, trabaja en consecuencia. Por eso es que, al estar frente a los micrófonos de la radio que más le chupa las medias, no se aguantó más y anunció su candidatura a la re-re-re-re-postulación. Como siempre, no fue honesto y no dijo que candidateará porque eso es lo que él quiere, sino que la gente lo está obligando. Es lo mismo que decía García Meza cuando justificaba su intención de no dejar el poder por 20 años.