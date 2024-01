El receso parlamentario de fin de año es inconstitucional

En desarrollo del mandato constitucional que dispone que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tenga “dos recesos de quince días cada uno, por año” (art. 153.III), el art. 10 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que a su vez es Reglamento General de la ALP, establece que el segundo receso del año sea “la segunda quincena de diciembre”. Si bien con esto pareciera que se deja clara la obligatoriedad de suspender las sesiones del pleno de la ALP, de las dos cámaras y de sus comisiones durante los últimos 15 días de cada año, eso no es así debido a que esa norma reglamentaria es contraria a la Constitución Política del Estado (CPE). La razón es que implicaría acortar el plazo de 60 días que tiene la ALP para aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) del siguiente año (CPE, art. 158.I.11) a 45 días, cosa que no se puede hacer.

De lo contrario, no se tendrían que contar los 15 días del receso, lo que implicaría que la ALP tendría hasta el 14 de enero para aprobar el PGE 2024, lo que a su vez implicaría que el presidente Luis Arce se precipitó al dar por aprobada la Ley del PGE 2024 y promulgarla, cuando aún no concluyó el plazo que tiene la ALP.

Por último, se debe tener en cuenta que el Vicepresidente del Estado, en su calidad de Presidente de la ALP, no es autoridad jerárquica sobre las Cámaras, por lo que no puede disponer sobre su funcionamiento, como por ejemplo declarando receso parlamentario. Esto es atribución de la ALP, de la cual el Vicepresidente no forma parte. Él es parte del Órgano Ejecutivo (CPE, arts. 145 y 165.I) y, de acuerdo con el principio de independencia y separación de órganos de gobierno (CPE, art. 12), el Ejecutivo no puede disponer sobre el funcionamiento del Legislativo.