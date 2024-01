El Regionalismo Crítico, qué es y cómo puede ayudarnos a los cruceños a crear una mejor arquitectura

La arquitectura orgánica, popularizada por arquitectos como Frank Lloyd Wright y Fay Jones en EEUU especialmente, busca crear edificaciones que parecen crecer de forma natural en su entorno. Se inspira en la naturaleza, tanto en términos de formas como de procesos, y tiende a utilizar materiales locales y sostenibles, creando arquitectura adecuada para su sitio, pero en este caso el regionalismo crítico no solamente toma en cuenta estos factores del sitio, si no va más allá a empezar a considerar factores culturales, idiosincrasias, particularidades en base a costumbres locales, etc.