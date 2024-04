El renacer liberal y las lecciones de Hayek

En nuestro país ha surgido el Partido Liberal y sus actividades han logrado mover la aguja de la opinión pública intelectual de forma efectiva. No hay ahora agrupación política en la oposición que no hable de liberalismo o que proponga mantener el actual nivel de estatismo. Hay todavía mucho que avanzar, pero queda claro que a partir de ahora ya nadie tomará en serio a un proyecto de oposición que proponga más Estado.

Hace 75 años, Friedrich Hayek publicó el famoso ensayo “Los Intelectuales y el Socialismo” en el que analizaba el rol de los intelectuales en el fuerte avance de las ideas socialistas en esos años. Las ideas socialistas, decía Hayek, no han sido nunca desarrolladas en primera instancia por las clases trabajadoras porque estas no son un remedio obvio para lo que ellas demandan. Estas ideas son, en realidad, una construcción teórica llevada adelante por intelectuales y usada después para persuadir a la clase trabajadora para que las adopte como su programa. La influencia de los intelectuales en el proceso político es, por lo tanto, infinitamente más importante de lo que uno supone. Así, lo que parecerían batallas políticas de intereses entre diferentes grupos de la sociedad (proletarios vs. burgueses, campesinos vs. terratenientes, pobres vs. ricos, etc.) han sido, la mayoría de las veces, ya decididas de antemano en pequeños círculos de intelectuales.