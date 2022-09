El respeto a las naciones garantiza la unidad nacional

Son preguntas que los ciudadanos debemos responder para ver si queremos seguir viviendo en un sistema político que desconoce y lucha contra la esencia regional de nuestro país. La emergencia de las regiones se dio desde el siglo 19; la Guerra Federal no fue otra cosa que el reclamo de los paceños frente a los chuquisaqueños, por su desarrollo económico y el declive del sur del país, desencadenó en el centralismo más absorbente de todo el siglo XX, que continúa las dos primeras décadas del siglo 21. El Memorándum de 1904 de Santa Cruz no es otra cosa que el grito desesperado del oriente boliviano que pedía integración nacional y ser tomado en cuenta como parte de Bolivia; aun así, nos siguieron ignorando durante muchas décadas y fueron los cruceños de una generación irrepetible que lograron conquistar lo que por derecho y por ley nos correspondía, las regalías del 11%.

Desconocer nuestra diversidad es ir contra la esencia de la nación. Creo que llegó la hora de hacer un nuevo gran acuerdo nacional si queremos salir del pozo en el que estamos metidos y vislumbrar un futuro mejor para nuestros hijos. No es queriendo doblegar al oriente que van a solucionar los problemas Cambiemos para avanzar atacando la raíz de los problemas, antes de cumplir 200 años de vida. Honestamente, los ciudadanos del oriente nos sentimos agredidos, ignorados y pisoteados por el gobierno del MAS, que se ha empeñado en derrotarnos culturalmente, políticamente atacando cualquier iniciativa que nace del oriente; desde que se inició ese proceso han intentado dominarnos sin poder conseguirlo, y no lo lograrán. La historia nos da la razón, todos los regímenes totalitarios que han querido dominar culturas distintas, terminan derrotados; la URSS quiso dominar y exterminar a otras nacionalidades y terminó desintegrándose; China lleva una lucha de años con Mongolia sin poder dominarlos; India con Cachemira y Pakistán terminó en secesión. En cambio, otros países más racionales y desarrollados han sabido convivir con sus diferencias y se desarrollan normalmente respetando sus identidades, como Belgas y Flamencos en Bélgica, España mantiene su unidad porque respeta la diversidad cultural de sus pueblos. Los pueblos avanzados encuentran formas de convivencia civilizada para progresar. ¿Porqué no podemos encontrarlo nosotros? ¿Qué hace una sociedad cuando el gobierno declara a una región su enemiga? Se defiende y se defenderá de manera permanente.

Por eso lo más racional y sensato es hacer un gran acuerdo nacional donde nos respeten como somos, donde respeten nuestros símbolos, nuestra bandera rojo, amarillo y verde, nuestra verde blanco y verde y nuestra bandera del patujú. Ustedes izan la Wiphala y hónrenla como crean, pero no nos las impongan a nosotros, hagan sus ritos ancestrales adorando a la Pachamama y nosotros seguiremos cultivando la tierra y produciendo para garantizar la seguridad alimentaria de todos, ustedes exporten minerales y déjennos a nosotros libremente exportar nuestros productos, nosotros seguiremos recibiendo migrantes de todos los departamentos y les trataremos de dar mejores condiciones de las que tuvieron en las regiones que abandonaron, muchos hombres y mujeres vinieron a esta tierra hace muchos años, llegaron con una mano atrás y otra adelante y hoy son personas que han asimilado nuestros valores, han aprendido a amar y cultivar la tierra y sus hijos han logrado un desarrollo profesional exitoso y aman y defienden Santa Cruz, eso es lo que todos los ciudadanos del mundo buscan, progresar porque el hombre es un animal económico. Nada sustituye la iniciativa privada, la creación de riqueza la hacen los hombres emprendedores los que arriesgan todo por salir adelante, no somos una sociedad que quiera vivir del Estado, que pida de lo que no nos corresponde, que llore ante las adversidades, cuando nos faltó luz, agua y comunicaciones, la hicimos nosotros sin bloquear ningún camino hasta las últimas consecuencias ni esperar que el Estado no las haga, cuando conseguimos las regalías, las sembramos en las provincias para generar producción y mejorar nuestra calidad de vida, por eso es que somos la atracción de gente de todo el mundo que vienen a encontrar mejor futuro para ellos y sus descendientes.