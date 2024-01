El retiro de cordones del BRT avanza con rapidez; solo faltan diez cuadras

En un recorrido, ayer EL DEBER constató que los cordones del BRT fueron eliminados desde el Comando del MNR, más menos a la altura de la calle Roca Peirano, hasta llegar a la calle Ingavi, casi por la ex Terminal de Buses, haciendo un total aproximado de 41 cuadras.

Descontando todo el tramo de la avenida Irala, donde no se habilitaron cordones, debido a la estrechez de esa vía, prácticamente solo quedaría pendiente una decena de cuadras para quitar la infraestructura.

Recordó, además, que no todos los cordones tenían los estribos comprometidos por las especificaciones técnicas, y que en total han detectado alrededor de 70 mil estribos y que eran muchos, por eso algunos se les ‘fueron’.

Puntos periciales Ante las amenazas de la ex alcaldesa interina Angélica Sosa, por el retiro de los cordones, Luna recalcó que el juez autorizó a la Alcaldía cruceña cinco puntos periciales.

“Para suspender una audiencia tiene que haber un motivo, no estaban los actuados, entonces ya no se puede señalar algo sobre lo que materialmente no tiene el juez, y sin embargo lo está haciendo”, cuestionó.