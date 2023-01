¡El retorno del gorilismo en las FFAA, una señal muy peligrosa!

¡La amenaza fue cumplida! Fue vertida en el aniversario de creación del Ejército, el 14 de diciembre, Juan José Zúñiga se despachó una mala lectura de un discurso previamente elaborado y aprobado por Arce. Mala por dos situaciones 1) No respetó la gramática, tildes y exageró en otras, el generalote no sabe leer y 2) Demostró que no sabe distinguir entre los modelos de Estado, puesto que el sistema federal es una forma de Estado, como lo son EEUU, y aquí cerca Brasil y Argentina.