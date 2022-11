El rey desnudo

En general, el Estado tiene dos tipos de ingresos: los tributarios comunes y corrientes; y los ingresos provenientes de las empresas públicas, que pueden estar o no estar asociadas a la explotación de yacimientos de distintas clases de recursos naturales. En una entrevista en la plataforma “Al Revés”, el ingeniero José Padilla Rojas establecía que las empresas públicas no solo que no son rentables, sino que arrastran pérdidas, y que muchas veces no cubren sus propios costos operativos y gastos corrientes. Pero la crisis económica se pondrá al rojo vivo cuando este año terminen los contratos de venta de gas con Brasil y Argentina. En la Argentina comenzará a funcionar Vaca Muerta, que no solo permitirá su abastecimiento interno, sino que puede llegar a exportar a Chile y Brasil y con ello terminará la era de la bonanza económica boliviana.