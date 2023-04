El riesgo país de Bolivia cayó 600 puntos tras la aprobación de la ley de oro en Diputados

Antes de esa fecha, el EMBI de Bolivia llegó a superar los 1.900 puntos y llegó a estar en la tercera posición solo detrás de Venezuela y Argentina, países con una dura crisis económica. Al inicio de esta gestión, Bolivia 567 puntos y no tenía una calificación de riesgo país, pero esa cifra de a poco fue cayendo debido a diversos problemas, entre ellos la caída de reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), que pasaron de $us 15.500 millones en 2015 a $us 3.500 millones en 2022. Cabe recalcar que desde febrero de este año el BCB no publica datos referentes a las reservas internacionales.