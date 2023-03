El rol de la educación en el desarrollo de la sociedad

Si bien la educación no es el único factor que contribuye al desarrollo de la sociedad, es un elemento que puede potenciar al resto. No es de extrañar que los países que más invierten en educación, investigación, desarrollo e innovación son los que mejores niveles de calidad de vida poseen. Esto no solamente se debe a la formación que un país le brinda a sus ciudadanos en competencias profesionales (es decir, las competencias específicas o profesionales son aquellas que ningún otro profesional tiene, por ejemplo, un médico tiene habilidades que un abogado no posee y viceversa) sino también en competencias blandas (aquellas que permiten el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la gestión de las actividades y tareas así como la forma en la que nos relacionamos con los demás).