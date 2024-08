El secreto del capitalismo

Yo tenía, desde luego, un VW diez años más antiguo, al alcance de un estudiante de escasos recursos, por no decir francamente pobre, pero que lo llevaba con un cierto espíritu de “discreto encanto”. Mi condición de joven estudiante extranjero latino me hacía lógicamente “liberal”, marchando contra la guerra, intrigado por eso de “hagamos el amor, no la guerra”, give peace a chance y las fotografías de un Woodstock al que yo me había perdido por nabo.

Me tomó muchos años entender lo que leía. Había emprendido la carrera de economía, cuando lo que entonces más me gustaba era la historia. Nunca tomé un curso de ciencia política porque pensaba que aquello se hacía, no se estudiaba. Por el contrario, intuía que la economía en algo me serviría en mi vida posterior. Aun así, me sentía una rara avis en la facultad de negocios a la que asistía solo para aprender algunas habilidades prácticas para mi vida empresarial posterior.