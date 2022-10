El sector oleaginoso superó hasta agosto el total exportado en 2021

La cadena productiva de la soya y sus derivados saca ventaja de la volatilidad de los precios altos de los commodities en los mercados mundiales y, hasta agosto de la presente gestión logró superar el valor total exportado en 2021. Con cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de enero a agosto, el sector concretó operaciones de comercio exterior por valor de $us 1.642 millones, un 20% más que el total exportado en 2021 ($us 1.368 millones). Del sector agroalimentario, el oleaginoso lidera las exportaciones no tradicionales que en los primeros ocho meses de este año subieron un 58% en valor y un 47% en volumen.