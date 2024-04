El Silencio, una realidad dolorosa en las víctimas de violencia sexual”

Es así que reflexionar sobre el silencio, es una realidad para no cerrar los ojos, que aparentemente hace pensar que no hubiera generado mayor impacto o en su caso se hubiera “normalizado” en nuestra sociedad, sin embargo, esto no se puede apreciar de tal manera, dado que las secuelas emocionales para una víctima de violencia sexual, no es sencillo repararlo; por lo que dar el paso hacia la revelación implica todo un proceso sistemático, emocional, cognoscitivo y espiritual que la persona debe procesarlo en primera instancia para revelarlo y sacar a luz todo lo vivido.