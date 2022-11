El simbolismo de doña Alicia

En la escena que resaltamos y que fue transmitida por los medios de comunicación independientes y por las redes sociales, se combinan dos sentimientos, uno el de la emoción por ver que lo que venimos buscando desde hace tantas décadas, se está logrando gestar desde Santa Cruz, una nueva Bolivia, en la que la pertenencia a una sociedad y comunidad, no está determinada por el lugar de nacimiento sino por la identificación con una cultura abierta, en la cual el amor por la libertad, la búsqueda incansable del progreso y la construcción de la modernidad, desde la producción y el emprendimiento, constituyen las bases fundamentales de nuestro proyecto en común, de nuestro modelo de desarrollo.

Ese es el fin y así debiéramos concebirlo, la construcción de un entendimiento común en el cual nos encontremos en nuestra diversidad de pueblos y de culturas. Es lo que lamentablemente la patria boliviana no logra conseguir a tan solo tres años de su Bicentenario y que se va haciendo cada vez más difícil de alcanzar con las heridas en el alma de la nación que ocasionan la actitud represiva gubernamental con grupos de choque y una policía que actúa parcializada, con lo que pierde el respeto ciudadano.

Ahí viene el otro sentimiento, desafortunadamente negativo, y es la frustración y el rechazo que causa un estado centralista que no cumple con la constitución ni con las leyes, que se ha burlado de las autonomías establecidas en la Constitución, que nunca hizo el Pacto Fiscal previsto en la Ley Marco de Autonomías y que debía concretarse con los resultados del censo del 2012, que no protege a sus ciudadanos, con una justicia y una policía sometida al control político, servicios sociales deficientes como la salud y la educación, además de políticas económicas que destruyen empleos, mediante la limitación de las exportaciones y el desincentivo de las inversiones.

Obviamente, estos no son solo problemas que afectan a Santa Cruz sino al conjunto del país, pero no causan la misma reacción en los nueve departamentos. Algunos se rebelan y otros se conforman. La mayoría de la gente que no se conforma opta por migrar. Muchos del campo a la ciudad, miles hacía Santa Cruz y muchos otros hacía otros países, donde viven por lo menos tres millones de compatriotas que perdieron las esperanzas de encontrar un futuro en su propia patria.