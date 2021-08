El TCP no puede negar y se contradice con relación a la sucesión constitucional de Áñez

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no puede negar y se contradice con relación a la sucesión constitucional ocurrida el 12 de noviembre de 2019.

Hay un comunicado del 12 de noviembre de 2019 que establece que, ante un vacío de poder la sucesión se activa ipso facto. Una resolución de enero de 2020 que allanó la ley que alargó el mandato de la presidenta constitucional, ocho consultas enviadas por ella y en las que fue reconocida como presidenta, entre otros hechos como el que fue invitada por el TCP en enero de 2020 a su acto de inicio de actividades.

El titular del TCP, Paul Franco, no logró explicar si la instancia que preside reconoció o no a Jeanine Áñez como jefa del Estado. “Hay comunicados que tienen distintas características, hay algunos internos que solamente son para suspender alguna actividad. Las conclusiones las sacará el Ministerio Público en el marco de la investigación que está llevando adelante, yo no soy el fiscal como para dar cuenta de cuál será la conclusión a la que puedan arribar”, afirmó Franco.

Sin embargo, en la semana se difundió un informe que mandó el TCP al Ministerio Público en el que establece que “no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”.