El trabajo no remunerado en Bolivia equivale a un cuarto de su PIB y las más afectadas son las mujeres

Lavar y planchar la ropa, cocinar el almuerzo, cuidar a los niños, atender al familiar minusválido o al anciano de la casa, son tareas cotidianas que no deben descuidarse y son muy importantes para la reproducción de la vida, el bienestar social y el funcionamiento de la economía de cualquier país.

Técnicamente esas actividades se denominan “ trabajos de cuidados ” y, por lo general, es un trabajo no remunerado, que según una reciente encuesta del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario ( Cedla ), equivale entre el 18 y 25% del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano, que en 2022 fue de $us 44.315 millones.

Uno de los principales resultados que arrojó la encuesta fue que el 50,3% de los encuestados realizan un trabajo remunerado y un 92,2% tiene un trabajo no remunerado (ver gráfico). De este último indicador se desprende que los hombres dedican un 66% de su tiempo al trabajo remunerado y el 34% al trabajo no remunerado. Las mujeres dedican el 39,8% al trabajo remunerado y el 60,2% al trabajo no remunerado.