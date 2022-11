El transporte pesado define nuevas medidas en demanda del censo en 2023

ECONOMÍA

Exportadores exigen al Gobierno restituir la venta de carne y azúcar frente a la caída de reservas internacionales

Según la Caneb, las exportaciones de carne bovina y azúcar (complejo que incluye alcohol), han contribuido al país, entre enero y septiembre de este año, con $us 112 millones y $us 62 millones ($us 118 millones si también se toma en cuenta alcohol), respectivamente