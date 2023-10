El (triste) lago de los cisnes (negros)

En este aspecto me gustó una columna de Amanda Taub en el New York Times, donde decía que en el derecho público internacional el “por qué” y el “cómo” son dos aspectos distintos. Más allá de las motivaciones que tengan los países para la guerra, se deben seguir las formas y proteger a la población civil independientemente de a qué bando pertenezca.

Es un tema claramente espinoso a todo nivel. En lo particular, tengo amigos tanto de origen judío como palestino a quienes aprecio mucho y sólo espero que algún día puedan convivir en paz y con la seguridad de que su familia y sus Estados no sean sujetos de ataques inhumanos y fuera del derecho internacional.

Pese a mi espiritualidad, soy un convencido de que la fe se predica, no se impone. Lo propio con el patriotismo, donde me apego a la definición de George Orwell: “la devoción a un lugar y a un modo de vida en particular, que uno cree son los mejores del mundo, pero que no desea imponer a otros pueblos.”