El triste papel del alcalde

Fernández tuvo una posición primero ambivalente y después de total sintonía con el Gobierno en el asunto de las fechas del Censo, aunque él se empeña en negarlo o declararse ‘de buena familia’ para que no lo asocien con el partido gobernante.

Quien se opone a que un Censo se haga lo más pronto posible no puede sino tener razones políticas, porque el levantamiento de datos estadísticos no solo no le hace daño a nadie, sino que en el caso de Santa Cruz incluso le favorece para tener una mayor asignación de recursos, que irían también a la propia Alcaldía que conduce Fernández.