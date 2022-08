El TSE admite que retraso del censo afectará definición del nuevo mapa electoral

“La fecha es importante, no tanto por la fecha en sí, sino por el tiempo en el cual podamos conocer los resultados. No importa cuando se realice en censo, si podemos tener los resultados en un plazo muy breve. Si lo tenemos en dos años o en un año, claro que afecta, pero si los tenemos en menos tiempo, en 30 días, por ejemplo, no va a haber ningún problema”, afirmó la autoridad durante una rueda de prensa realizada ayer en Santa Cruz de la Sierra.