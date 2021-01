El TSE desautoriza al TED y José Gary Áñez vuelve al ruedo como candidato edil

Escucha esta nota aquí

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió ayer revocar la resolución del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz sobre la inhabilitación del candidato a la alcaldía de la capital cruceña, José Gary Áñez.

“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (#TSE) revocó la resolución del TED Santa Cruz y habilitó a José Gary Áñez para participar en la elección municipal en Santa Cruz de la Sierra”, señala el tuit del ente electoral.

Fuentes del órgano indicaron que hoy se procederá a notificar al candidato.

Al respecto, Áñez señaló que esta situación le deja la impresión de que existe un sistema de corrupción que es como una mancha voraz que se va ampliando, que mueve intereses. “De una interpretación de una mentira se agarraron de un artículo para generarme la inhabilitación y el TED se vio sometido ante este sistema de poder, me apena que no tengamos ningún afecto de la sociedad. Por el otro lado me alegra que en el tribunal nacional se restituya un derecho porque no había razón legal para quitármelo”, dijo el candidato de C-A.

Áñez fue inhabilitado por el TED luego que un ciudadano presentara una demanda por la supuesta violación del artículo 122 de la Ley de Régimen Electoral que señala que “ningún candidato, desde el momento de su inscripción en el Órgano Electoral Plurinacional, podrá dirigir programas o difundir columnas de opinión en medios de comunicación, bajo pena de inhabilitación”.

El equipo jurídico de Áñez presentó un recurso de apelación a la resolución del TED, por lo que esta fue enviada la semana pasada al TSE, cuyos vocales tenían cinco días para dar una respuesta a la apelación.

En el caso que la resolución del TED haya sido aprobada por el TSE, la defensa de Áñez continuaría el proceso mediante un amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En cualquiera de los escenarios y, mientras no había respuesta, Áñez continuaba como candidato habilitado, por lo que no tenía impedimento de seguir realizando campaña en los distritos de la capital cruceña.

La visión de las encuestas

La primera encuesta de intención de votos de las elecciones subnacionales del 7 de marzo ha generado sacudones internos en las estructuras de las organizaciones políticas que se encuentran en disputa para la silla edil de la capital cruceña.

El resultado de esta muestra señala que Jhonny Fernández (UCS) ganaría la elección con un 30,2% de los votos válidos; en segundo lugar quedaría Angélica Sosa (SPT) con el 18,4%; el tercer puesto quedaría con Roly Aguilera (Demócratas) con un 16,6%; el cuarto para José Gary Áñez (C-A) con el 15,2% y Adriana Salvatierra (MAS) quedaría en un quinto puesto con el 12,9%.

La candidata a concejal por Santa Cruz Para Todos (SPT), Gabriela Ichaso contó que, en las encuestas internas que manejan en la agrupación, efectivamente el candidato de UCS, Jhonny Fernández, se encuentra en el primer lugar, pero que el margen de diferencia con ellos es mucho menos.

“Está UCS en primer lugar, seguido muy de cerca por SPT y luego lejos están los otros candidatos. La brecha es mucho más corta. Estoy segura que, a partir de esa fotografía que se publicó el domingo, si se hace una encuesta hoy, los datos van a ser totalmente diferentes, porque para la mayoría de la población ha sido una sorpresa la ubicación de UCS”, dijo Ichaso.

La candidata por SPT asegura que la baja en el porcentaje de intención de votos en su partido, a comparación de 2015, cuando sacó el 42,40%, se debe a varios factores, entre ellos que, en ese entonces, Demócratas no participó en la contienda electoral municipal, además que cree que el porcentaje que tiene la UCS responde a una fuga de votos del MAS, que en esta primera encuesta, solo llega al 12,9%.

En la encuesta de CiesMori, Fernández ganaría con un 30,2% de los votos válidos, SPT quedaría en segundo lugar con el 18,4% y Demócratas estaría en el tercer puesto con el 16,6%.

Sobre la posibilidad de que el manejo de la pandemia como máxima autoridad municipal le esté pasando una factura a Sosa, Ichaso negó que sea eso uno de los motivos y que, si bien los adversarios políticos han exigido que ella renuncie a su cargo para solo seguir como candidata, ella cree que es una mala lectura de la situación.

Incluso, algunos analistas se han animado a señalar que Sosa atraviesa por la misma situación que pasó la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez, quien finalmente renunció a su candidatura en las elecciones de 2020.

“Hay que hacer el análisis completo, no el aislado, son dos lecturas totalmente distintas. Quieren hacer un paralelismo y llevar agua a su río, pero la gente no lo ve así”, dijo Ichaso.

Errores políticos

“Creemos que esto de las encuestas hay que mirarlas y también pueden servir como herramienta para ver cómo anda uno, pero hasta ahí nomás, después hay que seguir en el trabajo de campaña”, dijo Fernández.

El candidato de UCS cree que Sosa y Aguilera han cometido errores políticos que ahora se traducen en los resultados de esta intención de votos.

“Son varios errores que yo identifico. Veo que ella (Sosa) no debió ser alcaldesa y candidata, usar el aparato público. Cometió el mismo error de Jeanine Áñez. Además, la gestión no la ha acompañado. Ellos creen que lo están viendo bien”, dijo.

Fernández asegura ser el único candidato que habla de propuestas serias. “Avizoro que si siguen en la guerra sucia, van a perder más votos”.

Es el arranque

Para el candidato de Demócratas, Roly Aguilera, el resultado de la encuesta refleja que van bien, para ser primera vez que el partido está en carrera por la alcaldía de la capital cruceña.

“Hace tres semanas me relacionaban a nivel departamental. Al asumir la responsabilidad municipal hay un giro. Hemos partido hace tres semanas y en menos de un mes estamos muy bien posicionados, peleando por el segundo lugar. Demócratas está encarando un nuevo tiempo como lo requiere Santa Cruz”, dijo Aguilera.

La respuesta del TSE

Para Áñez, la respuesta que da el TSE sobre la revocatoria de su inhabilitación les será de ayuda, porque mucha gente no había decidido su voto por esta razón.

“La gente está optando por el primer lugar, porque la gestión de la señora es demasiado mala, hay rechazo. Hay rechazo por el otro, pero es como que menos malo. Con la habilitación vamos a tener el sustento correspondiente para que el voto vaya con nosotros”, indicó Áñez.

El candidato cree que el margen de error de la encuesta, que es alta en comparación a otras técnicas, será en beneficio suyo.

“Hay otro elemento más. Nosotros tenemos una configuración que no se genera por la plata de esos Gobiernos que patrocinan estas campañas, tenemos un aparato muy fuerte en redes sociales y también en las encuestas, porque al ser telefónicas por las tiendas políticas son fácilmente manipuladas. No quiero entrar en la discusión de creer o no a las encuestas”, dijo.

¿Campaña o gestión?

Al día siguiente de conocerse las encuestas que le asignan el segundo lugar, el aliado de Sosa, el exministro de Economía, Branko Marinkovic, quien al inicio de la campaña manifestó su apoyo a la alcaldesa interina, ofreció una conferencia de prensa donde expresó el interés del municipio por adquirir 16.000 vacunas que serán destinadas para los 16.000 trabajadores de salud de la ciudad.