El turismo está dejando en evidencia la irresponsabilidad del Gobierno y la sociedad

La realidad objetiva boliviana, es que el Estado, en su componente de Gobierno y sociedad, ha decidido tener una relación ríspida, hostil y absolutamente beligerante con el turismo como categoría económica, con las empresas y emprendedores turísticos, y con el sujeto que se atreve a llegar al territorio. No estoy diciendo nada que no sepamos. Insistiré solamente en dos situaciones que son absolutamente destructivas.

Sabemos que mientras no se logre cambiar este escenario, la calificación internacional afectará al destino Bolivia por su alto riesgo. Reconociendo también que no es humano condenar la iniciativa turística a la inacción y al fracaso, cuando las comunidades, los territorios, los municipios y los empresarios, esperan, y al haberse realizado la inversión humana y económica, ¿tendrán que realizar quienes integran el sector turístico un paro, un bloqueo y una huelga de hambre, para ser escuchados? Sabiendo que la respuesta es un No rotundo, la pregunta se convierte en una paradoja que no se tiene, todavía, con quien resolver.