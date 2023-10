El valor de la duda

Sin embargo, lo que existe hoy, y no había antes, es la comunicación cibernética, que ayuda a descentralizar la información y eliminar el monopolio informativo de los medios de comunicación tradicionales, muchas veces alineados con el poder hegemónico. Hoy, gracias a las redes sociales, es casi imposible ocultar hechos, como hacían los nazis y comunistas, y cualquiera que posea un dispositivo digital con internet, más una inteligencia relativamente aceptable, puede informar desde su realidad lo que acaece en su entorno con un nivel de veracidad aceptable. No obstante, las redes son armas de doble filo, pues también sirven para propalar distorsiones o directamente falsedades, lo cual ocurre a menudo; están saturadas de información de todo tipo, desde publicaciones de fanáticos religiosos o feministas hasta notas relacionadas con la moda o la farándula. Entonces, tenemos que en el mundo actual informarse acerca de lo que ocurre en el mundo es quizás igual de difícil que en las épocas de nuestros abuelos o tatarabuelos.

Bertrand Russell es uno de los autores que me han enseñado a dudar de todo, lo cual puede ser provechoso porque nos permite poner en entredicho las posturas radicales de quienes se creen poseedores de la verdad, pero también angustioso porque, si aquel ejercicio es llevado al extremo, nos puede colocar en el vilo del absurdo o el nihilismo. Hace poco terminé de leer los Ensayos impopulares de aquel autor, y leyéndolos no pude no asociar los fenómenos sociales y políticos de mediados del pasado siglo que él describe con los que están ocurriendo en el presente. Russell, lógico y próximo al empirismo, propone al autor ser escéptico de los relatos históricos, de las ideologías políticas y de las religiones dogmáticas, que dividen a las sociedades en bandos irreconciliables, instauran el miedo en sus rebaños y tratan de llevar la historia por donde ellos creen que es el camino que conduce al paraíso. Esa actitud es generalmente dogmática porque cree que el mejor de los mundos lo es para todas las clases sociales, sexos, etnias, etcétera, lo cual no puede no ser una simplificación.