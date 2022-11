El valor de los cruceños en paro

Desde el interior del país quizá no se conoce a cabalidad en qué consiste esta forma tan sui generis de luchar de los cruceños, que no hacen grandes marchas, ni hacen sonar estruendosas dinamitas o petardos, que no repiten esos cánticos heredados de las luchas sociales de los años 60 del siglo pasado, que no levantan los adoquines o losetas ni arman barricadas en las calles, que no provocan ni confrontan, aunque siempre estarán listos para defenderse.