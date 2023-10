El valor inconmensurable de la democracia

Waldo Albarracín Sánchez​

La democracia en Bolivia no fue concesión de los dictadores, ni de la sociedad política, fue resultado de la lucha de los pueblos porque son ellos los que la valoran en su verdadera dimensión. El 10 de octubre de 1982, cuando se reinstala este sistema civilizado de convivencia colectiva, ese acto congresal de posesionar a Hernán Siles Zuazo como Presidente Constitucional, fue corolario de la acción valiente y continua del movimiento popular, encabezados por la Central Obrera Boliviana, que no le dio tregua a la dictadura hasta derrotarla y permitir la apertura democrática.

Desde entonces transcurrieron 41 años y resulta doloroso advertir que, en lugar de perfeccionarla haya experimentado una peligrosa involución por culpa de los partidos que nos gobernaron. Actuaron con tanta mezquindad que se dedicaron a beneficiarse como organización e individualmente. No se adoptaron políticas de Estado que viabilicen la independencia de Poderes. Los gobernantes continúan durante cuatro décadas controlando al Órgano Judicial, al Congreso, incluso al Órgano Electoral y la Fiscalía, generando una absoluta indefensión ciudadana, porque la justicia estuvo y está subordinada al partido de gobierno, a tal extremo que los abogados que aspiran a ser fiscales, jueces, magistrados, conscientes que el camino para llegar al cargo no son los méritos sino el aval del partido, optaban antes por militar en el MNR, ADN, MIR, ahora enrolan las filas del MAS, porque saben que el principal requisito para ejercer esas funciones, no es la idoneidad profesional, sino la plena predisposición de subordinar sus requerimientos fiscales y fallos judiciales o resoluciones del ámbito electoral a la voluntad política del partido gobernante.

En esas condiciones, ser abogado honesto y con vocación de justicia, irónicamente constituye un mal antecedente, el requisito es exactamente al revés, ser corrupto, genuflexo ante el poderoso, o sea un “aboganster”, es la condición principal para ser magistrado del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Vocal de Tribunal Departamental, juez, Fiscal General o Fiscal Departamental.

Por otro lado, hasta ahora esa sociedad política se resiste a entender el profundo sentido de lo que es vivir en democracia, asumen que el sistema solo debe limitarse a promover elección de autoridades, como si fuera ese el único objetivo y, como no están dispuestos a obedecer la voluntad de un pueblo, ahora optan por prostituir los procesos electorales, direccionando sus resultados en función de su propio interés, es decir, institucionalizando el fraude, como aconteció con el actual partido de gobierno cuyos líderes se graduaron como expertos en manipulación de resultados electorales o directamente deciden incumplir los sagrados resultados de un referéndum cuando les es contrario, como el caso del 21F.

Decía que no se asimila las verdaderas bondades de un sistema democrático porque no son militantes del mismo, no les interesa, no les conviene. Así como estamos está perfecto para ellos. Podrán militar en su partido, otros en los circuitos de enriquecimiento ilícito, otros en los cárteles del narcotráfico, incluso en las élites sindicales vendidas al poder. Esta distorsión grosera ha generado un peligroso retroceso que afecta al país en todos los ámbitos.