El viacrucis para conseguir una ficha empieza un día antes en los hospitales

En uno de los anuncios se leía que ya no había cupo, en el mes de agosto para la atención en cardiología de adultos, cirugía general, endocrinología, gastropediatría, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, sicología, siquiatría, reumatología, trauma pediátrica, urología adulto y pediátrica. Es decir, que los pacientes que requieran una consulta en cualquiera de las especialidades antes descritas, deberá n esperar su turno hasta el mes de septiembre. Pero eso no es todo, porque en el otro letrero se describía por día qué servicios estaban habilitados para sacar ficha.

“Las filas no se hacen para que los atiendan el mismo día, con mucha suerte programamos para que la consulta sea esa semana, otros recién alcanzan a la siguiente o para el mes que viene, porque, además, no programan a más de 20 pacientes por médico en cada turno”, apuntó Gabriela Suárez, mientras acompañaba a Yessenia a la espera de agendar una cita médica por su problema de tiroides.

La versión de la mujer fue corroborada por Estefany Soliz, que llegó a las 17:00 al nosocomio y ya encontró a tres mamás en la fila. Se anotó en una lista y se sentó a esperar que su esposo la releve en la noche. “Intento llegar temprano, después del trabajo para conseguir programar al día siguiente. En la noche mi esposo me releva y al día siguiente vuelvo tempranito con el que necesita ser atendido”, relató la mujer. “Cuando se trata de un hijo enfermo, uno no ve incomodidades ni desvelos, no ve sacrificios. Si es para verlo sanito, se hace lo que sea”, añade.

Tecnología En la página web de la Gobernación está disponible el acceso para la programación de las citas médicas, en los cuatro hospitales de tercer nivel: Japonés, San Juan de Dios, Mario Ortiz Suárez y Oncológico. “Sin embargo, en esta solo se permite una so la especialidad y, sinceramente, no confío en la programación por internet. Prefiero venir al hospital y garantizar que mi cita está fijada a determinada fecha”, confesó Yessenia.

Del otro lado

“En efecto, no solo está la página web de la Gobernación por internet, también está la telemedicina y el teléfono. Pero, por cualquier camino las fichas se acaban rápido y siempre van a faltar porque hay mucha gente. Los que vienen a sacar ficha y duermen afuera son los que no tienen una computadora, un celular, etc. El que no alcanza va a un punto internet y en ese interín otro ya ocupó la ficha más próxima. Es un problema de nunca acabar porque hay mucha gente”, resaltó Víctor Hugo Zambrana, director del Japonés.