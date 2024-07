El Zuñigazo

Los acontecimientos militares del pasado 26 de junio, protagonizados por el ex comandante del ejército, general Juan José Zúñiga, deben ser investigados, esclarecidos, y sancionados a quiénes los idearon, planificaron, y ejecutaron. La necesidad de un esclarecimiento lo más prolijo posible, es aún más urgente habida cuenta de que existen muchos cabos sueltos y porque desde que fue abortado comenzó a correr la versión de que se trataría de un “autogolpe”. Que alguien haya osado subvertir el orden constitucional y cambiar el gobierno legalmente constituido, es un hecho criminal que no solo debe ser investigado, esclarecido y sancionado sus autores, con todo el rigor de la Ley, sino también una puñalada al sistema democrático y a la imagen de Bolivia en el exterior.

El pueblo boliviano necesita saber la verdad de todo lo ocurrido máxime cuando han pasado más de 10 días y existen más preguntas que respuestas. En esta línea, y dada la dimensión y sensibilidad de los hechos, debería conformarse una comisión internacional, compuesta por expertos y profesionales idóneos, capaz de hacer un trabajo creíble y fuera de toda sospecha. Ni el gobierno nacional, menos la jerarquía militar, puede oponerse o invocar razones de “seguridad nacional” para impedir conocer la verdad de un hecho que pudo haber cambiado la historia boliviana.

La verdad en este caso se ha convertido en un derecho de la sociedad en su conjunto, por cuanto debe ser informada de todo lo sucedido con la mayor transparencia. Esta verdad adquiere una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos contenidos en la Constitución boliviana y la Convención Americana. Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas”. El conocimiento detallado de lo ocurrido con el ingreso violento del general Juan José Zúñiga al viejo Palacio Quemado, debe contribuir al esclarecimiento de los hechos, y a la determinación de responsabilidades.

Los procesos judiciales, cuando son bien llevados, respetando las garantías del debido proceso, pueden llegar a satisfacer a las víctimas, a sus familiares, y al público en general porque se puede obtener la información pertinente relativa a la comisión de los hechos criminales y quiénes son los responsables. La idea de la dimensión dual de este derecho, ha sido abordada por el Sistema de Naciones Unidas en varias decisiones y estudios. Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas a la perpetración de esos crímenes.

El derecho a saber la verdad es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. El Estado tiene el “deber de recordar”, a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse y socializarse.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2007, estableció que el derecho a la verdad está estrechamente ligado al estado de derecho y a los principios de transparencia, responsabilidad y buena gestión de los asuntos públicos en una sociedad democrática. Y constituye, junto con la justicia, la memoria y la reparación, uno de los pilares de la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos y de las infracciones del derecho internacional humanitario.

El derecho a la verdad representa una herramienta vital para permitir a las sociedades salir de la lógica del odio y el conflicto, la reparación y las garantías de no repetición e iniciar procesos sólidos hacia una cultura de paz. Los procesos de memoria contribuyen al compromiso social democrático, fomentan los debates sobre la representación del pasado y permiten abordar de manera pertinente problemas del presente (caso Unión Patriótica V Colombia, sentencia de 27 de julio de 2022).