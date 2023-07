Elegía antiviolencia

Sólo profesionales pertinentes deben indagar lo sucedido y la opinión pública, fiscal implacable, no debe juzgar con ligereza basándose sólo en apariencias.

Parece que hubo conductas incorrectas. Con la inmadurez de la edad y con la modernidad de las circunstancias posiblemente se cometieron errores buscando riesgos en cada aventura violenta. Si se comprueban los hechos, vendrán las consecuencias legales y morales, porque ellos sabían que sus “juegos” no eran tan inocentes.

Bien, ése es el detonante del problema educativo. Ahora que la sangre llegó al río, vienen las soluciones. Veamos: Una de las direcciones y la carrera de Psicología, ambas de la Uagrm, promoverán un programa de prevención de la violencia sexual. Las autoridades educativas organizarán brigadas de vigilancia. Pero vigilar no es educar.

Sin embargo, lo anterior no apunta a la esencia del problema. Necesitamos acciones ancladas al currículo. He aquí nuestra propuesta:

Si no es posible el trabajo de un gabinete psicopedagógico en las unidades educativas, cada una debería contar con un licenciado en ciencias de la educación con cursos de posgrado en orientación escolar.

La orientación no es una asignatura ni tiene un horario especial. Es un servicio permanente y el profesional tiene que orientar al sistema con ajustes al cambio vertiginoso del mundo. Su tarea directriz es atender los problemas de conducta: aprendizaje, drogas, sexualidad, orientación vocacional, acoso escolar, habilidades sociales, violencia en todas sus formas, educación en valores, etc. Organiza cursos, seminarios, debates, paneles, invitando a profesionales especializados. Elabora fichas para el seguimiento y la evaluación individual en coordinación con los padres de familia. He ahí su gran responsabilidad.