¿Elegir o designar a los magistrados judiciales?

Tras la experiencia con primeros electos de 2011 y ver que los grandes problemas de la justicia en Bolivia no parecían solucionarse, sino, por el contrario, empeorar, la opinión pública se preguntó si no era mejor nomás que los magistrados se designen por meritocracia y por la carrera judicial. Ante esto, en 2016 se hizo una Cumbre Nacional de Justicia para discutirlo. Sin embargo, esta concluyó que el voto popular en la elección de magistrados es una conquista social, y ratificó que la elección popular garantiza la independencia de la justicia. Pero advirtió que la selección de postulantes que realiza la Asamblea Legislativa Plurinacional debía mejorarse (ANF, 10//06/2016). Casi nada de lo definido en esa cumbre se implementó. La justicia en Bolivia empeoró al punto de una crisis judicial. En respuesta, en 2021 el presidente Arce propuso otra cumbre de justicia para el 2022 (ANF, 9/11/2021), lo cual no se realizó.