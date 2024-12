¿Eliminar al Estado?

Pero ¿puede eliminarse al “monstro” Estado? ¿Milei querrá realmente eliminarlo? ¿O querrá simplemente achicarlo? La idea no es nueva. Los marxistas han buscado por todos los medios, y no han podido cumplir su cometido. Para Hans Kelsen, el Estado no es un hombre o muchos hombres que están bajo un poder ordenado: es un orden bajo cuyo poder están los hombres (Compendio de teoría general del Estado, Barcelona, Ed. Bosch, pp. 133-139). Y este poder no es otra cosa que un ordenamiento jurídico, entendido como un todo y en su integridad. Y estableció que la Constitución como norma fundamental es la base y razón de la unidad del Estado y su soberanía.