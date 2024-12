¿Eliminar el Tribunal Constitucional?

Que el TCP haya quitado atribuciones a la asamblea legislativa y al órgano electoral, y tenga por ahí algunas otras perlas (sentencias) dictadas durante los últimos 15 años, no justifica proponer su eliminación. Es como buscar el cierre de las escuelas porque los niños no entienden lo que leen, las universidades porque reina la mediocridad, los hospitales porque se realice alguna mala praxis, cerrar los estadios porque los equipos están en crisis, o cerrar la Casa del Pueblo porque el gobierno y el modelo del MAS ha fracasado.

La creación del TC no fue nada pacífica, entre otras cosas, porque hubo oposición de la ex Corte Suprema de Justicia, y el gobierno de Evo Morales no tuvo reparos en descalificar a la institución y a sus primeros magistrados. La guerra no declarada de ese gobierno consistió no sólo en el hostigamiento público y promover que grupos afines al partido gobernante hayan tomado e incendiado parte de sus instalaciones en Sucre, sino también se encargó de iniciar juicio de responsabilidades a los magistrados para defenestrarlos, al extremo que el TC ha estado completamente “boqueado” más de dos años.