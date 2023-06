Elvira Hernández: “He leído a poetas bolivianos y tienen mucha calidad”

Recuerdo que cuando era niña leía poemas y me decía: yo quiero hacer algo igual.



-¿Cuáles han sido sus principales influencias literarias?



Tengo la convicción de que la fuerza de mis poemas la adquirí en la lectura de poetas que me han precedido.



-¿Cuál considera que es el papel de la poesía en la sociedad contemporánea?



Es evitar que la conciencia se adormezca. La sociedad contemporánea posee una gran cantidad de hipnóticos.



-La crítica ha destacado la naturaleza política y social de su obra. ¿Cómo integra usted estos elementos en su escritura?



“La poesía se hace sola”, decía Gonzalo Rojas y lo sigo en eso. No hay que hacer ningún esfuerzo por introducir nada.



-¿Cuál es su opinión sobre el impacto de la poesía en el cambio social y político, especialmente en el contexto latinoamericano?



El impacto ha sido mínimo. Las sociedades latinoamericanas, en la actualidad, no son grandes sociedades lectoras.



-El feminismo es una constante en su obra ¿Cuál cree que es la responsabilidad del poeta en este tema?



Como poeta, no tiene ninguna responsabilidad. Como ciudadana tiene toda la responsabilidad de lograr que la mujer alcance sus plenos derechos de ser humano.



-¿Ha leído poetas bolivianos? ¿Alguno que le haya llamado la atención?



He leído a poetas bolivianos y tienen mucha calidad. Retengo a Blanca Wiethüchter.



-Ha recibido reconocimientos importantes por su trabajo ¿Qué significan los premios para usted?