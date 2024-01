Embajador de Bolivia: “La demanda de gas natural desde el mercado brasileño seguirá intacta”

En los últimos 10 años nuestras reservas bajaron, porque no se han hecho inversiones en exploración. Petrobras es un jugador importante en este aspecto. Se habló de diferentes campos. Petrobras mostró todo el potencial que tiene Bolivia para la inversión, y bueno, ahora están en las negociaciones. _¿Mejorar las inversiones pasa por un cambio normativo o un tema de acuerdos de Estado a Estado? Diría que ambos. Es un tema normativo y de que ambos Estados se tienen que sentar en la mesa, establecer mejores condiciones y bueno Petrobras tiene que realizar las inversiones. El potencial gasífero que tiene Bolivia es grande.

_Pero se hablaba de que Bolivia no era un activo importante...

Brasil tiene un proceso de crecimiento alto. Es la novena economía del mundo, con $us 1,6 trillones como PIB. Te voy a lanzar un dato: ellos tienen el programa de asistencia que se llama PAC.Están invirtiendo en los próximos tres años $us 350.000 millones, es decir, más de un cuarto de trillón de dólares.